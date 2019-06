Ospedale di Foligno, nuove tecnologie di ultima generazione per aiutare i pazienti

Nuove tecnologie all'ospedale San Giovanni Battista di Foligno: presentata la nuova Tac Philips 128 MSCT Ingenuity e il nuovo apparecchio polifunzionale radiologico digitale. Come spiega la Usl Umbria 2 "si completa cosi la seconda fase del percorso di aggiornamento tecnologico della Diagnostica per Immagini dell'ospedale di Foligno; nella prima fase si era già proceduto alcuni mesi fa ad installare altra TAC 64 slices ed altro apparecchio polifunzionale radiologico digitale".

E ancora: "Le due nuove apparecchiature, di ultima generazione, sono caratterizzata da una migliore prestazione in scansione ad alta risoluzione e nella ricostruzione delle immagini, con irradiazione a basso dosaggio (75% in meno), maggiore velocità nell'esecuzione degli esami con correlati benefici anche nella riduzione delle liste di attesa.

La nuova Tac, sottolineano dall'ospedale, può essere utilizzata in molteplici ambiti clinici, quali ad esempio: "Emergenza/traumatologia, neurologia, Cardiovascolare, Ortopedia, Pneumologia, Gastroenterologia, Chirurgia, Urologia".



Presente all'inaugurazione il commissario straordinario il dottor Imolo Fiaschini: "L'ammodernamento tecnologico e l'ampliamento strumentale della diagnostica per immagini è diffuso a tutto il territorio aziendale e che la terza fase, presso l'ospedale di Foligno, prevede l'installazione di altre tecnologie all'avanguardia già acquistate come l'Angiografo per Emodinamica, che verrà messo in funzione a settembre, e la nuova RMN, che verrà messa in funzione anch'essa a settembre, mentre è già a buon punto il percorso di acquisizione della nuova PET-TC...".