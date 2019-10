Ospedale di Perugia, corso di alta formazione per gastroenterologici del futuro

Giovani gastroenterologici in formazione partecipano ad un corso organizzato dalla Aigo (Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri) in programma giovedì 3 e venerdì 4 ottobre presso la struttura complessa di Gastroenterologia del Santa Maria della Misericordia.

Soddisfazione per la scelta di Perugia come una delle sedi del corso è stata espressa dal commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Perugia Antonio Onnis nell’introdurre i lavori: “Il nostro servizio di gastroenterologia, come documentato dai dati relativi all’attività svolta, è in crescita e mi piace darne conto a tutto il personale che vi presta servizio e si adopera per alzare la qualità delle prestazioni. Sono molto contento – ha aggiunto Onnis - che le attività attività assistenziali esprimano eccellenze e che si partecipi ad iniziative che consentono di avviare confronti per una crescita reciproca di esperienze”.

I docenti del corso sono esperti dei principali centri italiani di endoscopia e tra questi l’Azienda Ospedaliera di Perugia, rappresentata dai dottori Raffaele Manta (il direttore del corso), Ugo Germani, Carlo Clerici, Danilo Castellani, Olivia Morelli e Paolo Maria Brunori. “Il corso di alta specializzazione trasmette a giovani medici le tecniche innovative dell’ecoendoscopia. – dice il dottor Fabio Monica coordinatore scientifico – Nelle due precedenti edizioni sono stati formati oltre 30 medici, assegnati a sedi di tutte le regioni, e questo rappresenta per la nostra associazione motivo di grande soddisfazione”.

Il direttore del corso Raffaele Manta sottolinea: “Abbiamo l’obbligo di puntare sulla meritocrazia e sulla capacità del medico di aumentare le proprie competenze: possiamo sostenere l’alto livello dei docenti e dei centri selezionati, per affermare che questa iniziativa si ripropone anche di trattenere in Italia i gastroenterologi del futuro.”