Ospedale di Perugia aperto per la diagnosi precoce del fenomeno di Raynaud

Il 7 marzo presso l’Ospedale S. Maria della Misericordia- Reparto di Reumatologia, diretto dal professor Roberto Gerli, la Lega Italiana Sclerosi Sistemica promuove una giornata dedicata alla diagnosi precoce del fenomeno di Raynaud. Medici specialisti, infermieri e volontari saranno a disposizione di coloro che vorranno effettuare gratuitamente un esame diagnostico. Il fenomeno di Raynaud è una manifestazione abbastanza comune tra la popolazione e visibile ad un rapido sguardo: le dita delle mani e dei piedi diventano prima pallide e poi viola provocando formicolio intenso e dolore. Questo cambiamento di colore è causato da una riduzione del flusso di sangue alle estremità del corpo, può durare da qualche secondo a qualche minuto e si può ripetere più volte di seguito.

In presenza del fenomeno di Raynaud si può eseguire un semplice esame diagnostico la capillaroscopia (o angioscopia percutanea) attraverso il quale è possibile analizzare i vasi capillari. Il quadro capillaroscopico che emergerà mostrerà lo stato di salute dei vasi e determinerà, se è necessario, un approfondimento diagnostico. Una nuova tappa di Ospedale Aperto a Perugia, apre la celebrazione dei dieci anni di attività della Lega Italiana Sclerosi Sistemica. Dal 2010 l’associazione infatti promuove numerose attività di sensibilizzazione volte a incrementare la consapevolezza su una malattia ancora poco conosciuta come la Sclerosi Sistemica e si schiera al fianco di pazienti e familiari che quotidianamente convivono con questa patologia.

“Continuiamo a lavorare perché la Sclerosi Sistemica sia diagnosticata sin dai suoi primi sintomi, perché crediamo che una diagnosi precoce possa agevolare una presa in carico terapeutica in tempi brevi a totale vantaggio delle persone affette”, afferma Manuela Aloise, presidente dell’Associazione. L’evento del prossimo 7 marzo è Patrocinato dalla Regione Umbria, Università Degli Studi Di Perugia, Azienda Ospedaliera Di Perugia, Ordine Dei Medici Di Perugia, Federfarma Perugia, Comune Di Perugia. È possibile effettuare l’esame capillaroscopico gratuitamente, solo su unghie prive di smalto, previa prenotazione al numero 02 9710 5984, 380 479 4870 o via mail scrivendo alla segreteria organizzativa: eventi@sclerosistemica.info