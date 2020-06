Coronavirus, il Comune di Perugia proroga l'ordinanza sulla Ztl: le novità

Prorogata. Come spiega una nota del Comune di Perugia l’amministrazione "ha deciso di prorogare l’ordinanza n. 624 del 18 maggio in scadenza oggi, 2 giugno, fino al 14 giugno".

La nuova ordinanza - che verrà emessa domani mattina - "prevederà il libero accesso in centro storico dagli accessi di Via Baglioni, Via Battisti e Via della Sposa dalle 7 alle 13", spiega il Comune di Perugia. Resta il divieto di transito e sosta dalla mezzanotte alle ore 7 di tutti i giorni feriali e festivi.

Il minimetrò, invece, è ripartito dopo l'emergenza coronavirus e il periodo di 'lockdown' e da lunedì 1 giugno ha incrementato capacità trasportistica da 6 a 8 persone per vettura, oltre il posto per utente con disabilità. È obbligatorio indossare la mascherina per l'utilizzo del minimetrò e mantenere la distanza di almeno un metro all'interno del sistema trasportistico.