Giornata diocesana dei "GrEst", oltre tremila bambini alla festa degli oratori, domani a Pian di Massiano

Saranno più di 4mila i partecipanti tra bambini (3.000) e giovani animatori e responsabili d’oratorio (1.000) che domani parteciperanno dalle ore 9 alle 13, presso l’Area verde di Pian di Massiano di Perugia, all’annuale Giornata diocesana dei “Gr.Est.” (Gruppi Estivi) promossa dal Coordinamento Oratori Perugini e dalla Pastorale diocesana giovanile con il prezioso contributo di professionisti della “Coop. Pepita Onlus”, oltre alla consolidata collaborazione con l’ANSPI, grazie al partenariato di “Perugia per i Giovani Onlus” nell’ambito del progetto “Terzo Sapere”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Giornata diocesana dei “Gr.Est. 2019” culminerà con l’incontro del cardinale Gualtiero Bassetti e del suo vescovo ausiliare mons Marco Salvi all’interno del Palasport “Evangelisti”, in programma alle ore 11.45, dove confluiranno tutti i bambini e gli animatori dei 32 “Gruppi Estivi” accompagnati da parroci, diaconi, seminaristi, responsabili e coordinatori d’oratorio.

“E’ un bel momento comunitario di festa e di gioia, che testimonia una Chiesa viva, giovane e vicina a tante famiglie nel prendersi cura dei figli quando i genitori sono al lavoro. Non si tratta di semplice “assistenza-parcheggio”, ma di gruppi in cui si educano i nostri piccoli con un mix bello di comunità - la parrocchia - che si fa carico della loro estate”, commentano i “registi” della Giornata diocesana dei “Gr.Est.”, don Riccardo Pascolini, responsabile del Coordinamento Oratori Perugini, e don Luca Delunghi, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale giovanile.