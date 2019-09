Opera nazionale Montessori, anche a Perugia la formazione 2019-2020 per educatori e insegnanti

L’Opera nazionale Montessori organizza a Perugia, in collaborazione con l’associazione Montessori Maria Antonietta Paolini, il corso di specializzazione Montessori per educatori della Prima Infanzia (corso di 300 ore), il corso di differenziazione didattica Montessori per insegnanti di Scuola dell’Infanzia (sviluppato in 500 ore) e il corso di differenziazione didattica Montessori per insegnanti di Scuola Primaria (di 550 ore). I corsi sono autorizzati dal Ministero dell'Istruzione.

I corsi verranno inaugurati sabato 5 ottobre 2019 e le lezioni inizieranno il 25 ottobre. È ancora possibile presentare la domanda di ammissione fino ad esaurimento posti.

Info e modulistica sono reperibili a questo indirizzo internet .

Segreteria del corso

e-mail: ammapp@libero.it

Luana Gigliarelli, cell. 333 574 1870 / 075 38588

Patrizia Becherelli, cell. 349 106 5336

Patrizia Pagliacci, cell. 338 674 0334