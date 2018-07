Oggi, 26 luglio, è sant’Anna... Numerosi i detti perugini legati alla sua figura: ecco i più "gettonati"

Oggi, 26 luglio, è sant’Anna. Numerosi i detti perugini legati alla santa, in specie quelli di carattere meteorologico. “Per sant’Anna, l’acqua la sciampanna” sta per “piove abbondantemente” (vedi la vignetta in pagina del carissimo Marco Vergoni). Ossia, oggi dovrebbe piovere parecchio, cosa che per ora non sembra.

“Si piove per sant’Anna, è na manna!”, ossia “è una fortuna”. Di senso analogo: “Si piove per sant’Anna, l’acqua doventa na manna”. Al contrario “Si grandina per sant’Anna, l’uva mia tutta se manna”, ossia “l’uva si guasta prima della maturazione .

Infine: “Per sant’Anna, s’ànema la castagna”, ossia “si forma la castagna”. Il detto si lega alla protezione della vita in tutte le sue forme, soccorso che si estendeva anche alle partorienti.