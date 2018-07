Continua l'ondata di calore a Perugia per altri due giorni, cosa fare e tutti i consigli utili

Nuova ondata di calore di Perugia. Il Centro di Competenza Nazionale del Ministero della Salute ha previsto anche per le giornate di giovedì 5 e venerdì 6 luglio temperature massime percepite rispettivamente di 34 e 33 gradi con condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio.

Per questo, secondo quanto previsto dal Piano comunale di gestione delle ondate di calore, è attivata anche per le giornate suddette la fase di forte disagio (livello 3). Si ricorda che, nell’orario di ufficio le richieste di aiuto o informazioni dovranno pervenire al numero 075 577 4410 o 577 4465; negli altri orari, fino alle ore 18,00, sarà operativo il numero di telefono della centrale operativa dei Vigili Urbani 075 5723232 allo scopo di ricevere le telefonate del cittadino in difficoltà.

I Vigili Urbani provvederanno poi ad avvisare il Dirigente dell’area Risorse ambientali Smart City e Innovazione che avviserà il reperibile di turno della protezione civile, che oltre a dare immediate informazioni sul comportamento da adottare, predisporrà, per chi ne farà richiesta, l’eventuale trasferimento di persone presso le aree di accoglienza individuate dall’Area Sanità ed Assistenza sociale e veterinaria.