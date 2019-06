Ondata di caldo, Perugia da bollino rosso per altri tre giorni: l'allerta del Ministero della Salute

Altri tre giorni di caldo da bollino rosso a Perugia. Il Ministero della Salute ha emesso una nuova allerta per la città. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore a Perugia sarà Livello 3 (cioè il massimo) dal 28 giugno al 30 giugno, compresi. Secondo il Ministero, la temperatura percepita sarà di 36 gradi oggi, 33 sabato e domenica.

Il 28 giugno, sottolinea il Ministero sul sito, "sono 16 le città con il livello più alto di rischio per la salute. Le categorie più suscettibili: anziani, neonati e bambini, donne in gravidanza, malati cronici, lavoratori all'aperto".

Secondo l'ultimo aggiornamento Facebook di Umbria Meteo "ancora una giornata molto calda quella odierna sulla nostra regione, dopo i valori raggiunti ieri nei principali centri cittadini umbri, tra 36°C e 40°C (potremo dire tutto come previsto ma sono comunque valori del tutto eccezionali per fine giugno, più frequenti invece per fine luglio), oggi dovremmo cessare di salire ed in qualche caso iniziare a scendere, specie dove le n ubi pomeridiane saranno più presenti, possibile anche qualche isolato rovescio temporalesco lungo il condine con reatino e viterbese".



E ancora: "Domani sabato 29 giugno poi, il calo termico sarà più apprezzabile, rispetto a ieri anche 5°C/7°C in meno nei valori massimi. Da domenica 30 giugno si risalirà un pochino in attesa di un calo termico più consistente durante la seconda metà della prossima settimana quando potremo avere anche qualche temporale in più".