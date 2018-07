Ondata di calore a Perugia, un altro giorno di afa: allerta del Comune

Ancora un giorno di afa a Perugia. E il Comune decreta lo stato di allerta di livello 3 per domani, sabato 21 luglio: "A seguito del bollettino trasmesso dal Centro di Competenza Nazionale del Ministero della Salute - spiega Palazzo dei Priori in una nota - con il quale, per la giornata di domani 21 luglio 2018, è prevista la temperatura massima percepita 33 gradi con condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio, è dichiara attivata per la sola giornata di domani, sabato 21 luglio 2018, la fase di forte disagio (livello 3)".

Pertanto, prosegue il Comune di Perugia, "considerato quanto contenuto nel piano Comunale di Gestione per l’emergenza calore, nell’orario di ufficio le richieste di aiuto o informazioni dovranno pervenire al numero 075 577 4410 o 577 4465; negli altri orari, fino alle ore 18, sarà operativo il numero di telefono della centrale operativa dei Vigili Urbani 075 5723232 allo scopo di ricevere le telefonate del cittadino in difficoltà. I Vigili Urbani provvederanno poi ad avvisare il Dirigente dell’area Risorse ambientali Smart City e Innovazione che avviserà il reperibile di turno della protezione civile, che oltre a dare immediate informazioni sul comportamento da adottare, predisporrà, per chi ne farà richiesta, l’eventuale trasferimento di persone presso le aree di accoglienza individuate dall’Area Sanità ed Assistenza sociale e veterinaria".