Onaosi, Caduceo: "Leale collaborazione e non oscuri complotti"

Dalla sua fondazione, nel 1965, l’Associazione Nazionale Caduceo - Ex Allievi dell’ONAOSI raccoglie gran parte degli ex onaosini, cioè di quei molti ex allievi che, in quanto figli di sanitari, hanno potuto godere delle cure e del modello dell’Ente. Gli studenti di una volta sono oggi professionisti affermati nelle più diverse aree e non solo della Sanità. Sono costoro che, attraverso l’adesione alla “Caduceo” dimostrano la loro riconoscenza all’Ente e la loro identità umana e non solo formativa. Caratterizzano l’Associazione “Caduceo” la riconoscenza all’ONAOSI e l’appartenenza ad un comune trascorso studentesco ora divenuto comune denominatore culturale e storico.

Il recente rinnovo delle cariche direttive per il triennio 2018-2022, ha visto ai vertici il dr. Melelli Roia al suo secondo mandato presidenziale, il dr. Giuseppe M. Nardelli (anch’egli già titolare di cariche direttive) ed il dr. Angelo Rinaldi nella qualità di vicepresidenti. Essi sono affiancati da dodici Consiglieri, un Revisore dei conti e una Giunta, creata per essere sempre di più al fianco dell’ONAOSI. Il nuovo Consiglio è stato eletto a maggioranza assoluta dei votanti nel corso del raduno annuale della Associazione “Caduceo”, avvenuto domenica 26 settembre scorso, tradizionalmente presso l’ormai storico Collegio Misto di Viale Orazio Antinori, a seguito della candidatura di una sola lista, unica per scelta e non per imposizione di alcuno.

L’Associazione “Caduceo” ben capillarizzata sul territorio italiano ed il suo direttivo operano in modo esclusivamente volontario, senza alcun scopo di lucro e quindi per spirito di servizio. Nell’ambito del suo agire coeso in questi ultimi anni l’Associazione ha cercato di sviluppare i gruppi regionali, ha curato una rilevante mostra dedicata alla storia dell’ONAOSI che potrebbe divenire un museo permanente, appoggia alcuni soci in stato di difficoltà, promuove il contatto tra i gli stessi e alcune attività socio culturali.

Nei confronti dell’ONAOSI, l’attività dell’Associazione “Caduceo” rimane soltanto propositiva e di indirizzo, esprimendosi ad oggi attraverso un gruppo di sette consiglieri, senza alcuna pretesa di governance ma con l’obiettivo, scevro da complottismi, di contribuire alla missione originaria dell’Ente, seppur in linea con i tempi. Gradite saranno perciò le critiche, se fondate e costruttive e soprattutto “riconoscibili” e non strumentali, né diffusive di voci che non trovano spazio all’interno dell’Associazione.