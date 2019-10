L'olio del frantoio perugino tra i migliori extravergini biologici del mondo

L’olio Batta galoppa verso quota cento e sbaraglia concorrenti mondiali in materia di extravergini biologici.

Lo dice a chiare lettere l’attendibile classifica stilata da Flos Olei, guida agli oli extravergini nel mondo che sarà in distribuzione dal prossimo 8 dicembre.

La guida “Flos olei all extra virgin oil” – ci ricorda l’amico e collega Gino Goti – è un qualificato mezzo di informazione: completo, trasparente, utile sia ad appassionati che a produttori, importatori, distributori, tecnici.

Esperti di tutto il mondo selezionano e assaggiano migliaia di campioni di olio, stilando accurate classifiche allo scopo di fornire utili informazioni a lettori e consumatori sulle migliori aziende e sui migliori oli extravergini.

Al mondo risultano solo 7 le aziende (5 italiane, di cui una umbra, e 2 spagnole) che sono riuscite, per la prima volta, a raggiungere il massimo punteggio 100/100. A quota 98/100 sono 25 aziende al mondo (di cui 12 italiane e 2 umbre: Batta e Marfuga).

Quest’anno, un ulteriore passo avanti è stato compiuto dal frantoio Batta di Perugia-San Girolamo: infatti dai 97/100 sono giunti a 98/100, sfiorando i massimi punteggi attribuiti dagli assaggiatori di Marco Oreggia.

L’Umbria inoltre entra nella TOP/20 con tre aziende: Azienda Viola, come migliore azienda; Marfuga/Riserva come miglior olio extravergine; Gaudenzi, come migliore rapporto qualità-quantità.

Lo chiamano “oro biondo” ed è una medaglia d’oro quella che le aziende umbre hanno diritto di attaccarsi al bavero della giacca.