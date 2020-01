Attività commerciali nel centro storico di Perugia, il 31 Gennaio scade il termine per la domanda di suolo pubblico

Ha tempo fino al 31 gennaio 2020 chi intende presentare al Comune di Perugia le domande relative alla richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico da parte delle attività commerciali di pubblico esercizio, di somministrazione di alimenti e bevande attive nel centro storico della città di Perugia.

Gli uffici comunali ricordano che, a seguito dell’entrata in vigore della modifica del vigente regolamento intervenuta il 1 aprile 2019, il termine del 31 gennaio è perentorio; per tale ragione le domande presentate oltre detto termine non verranno prese in considerazione.

Le richieste di occupazione devono essere presentate, entro la data sopra indicata, presso l’ufficio occupazioni suolo pubblico temporanee ubicato all’interno della sede della polizia locale a Madonna Alta, tramite consegna del modello prestampato, compilato in tutte le sue parti e munito di marca da bollo, reperibile sia presso la sede dell’ufficio competente che sul sito istituzionale del Comune di Perugia (www.comune.perugia.it) nella sezione “modulistica”.