Occhio alla truffa, il finto invito che promette premi strepitosi

Attenzione, prove di fishing col marchio farlocco TIM. Ha invaso le nostre schermate, da ieri, un falso invito a ritirare premi strepitosi. Asseritamente giungerebbe dalla Tim, in occasione di un anniversario. Ma puzza di imbroglio da un miglio di distanza.

L’utente è invitato ad esprimersi in form che impegnano una serie di step, volti a trarre in inganno per rubare dati e tessere trame truffaldine.

Il palese caso di phishing è esplicitato da alcuni errori di lingua italiana, che sono generalmente spia di imbroglio. Da una rapida lettura emergono almeno due strafalcioni. Il primo consiste nella parola “anniversario” che compare come “anniRversario”. Il secondo errore linguistico consiste nella parola “invito” che risulta come “inviDio”. Ma c’è anche un articolo “i” con la maiuscola immotivata.

Nella url degli indirizzi compare (dopo un eu.) una indicazione palesemente chiacchierata e non istituzionale. Ma il logo Tim è rifatto benino e i doni di consistente valore possono attrarre gli ingenui. Attenzione: non abboccate. Gli unici a guadagnarci saranno gli impostori.