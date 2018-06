Occasioni di lavoro, il Comune di Foligno cerca personale: come fare domanda

Il Comune di Foligno ha indetto una selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria triennale, finalizzata alla stipulazione di 17 contratti di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento di attività di rilevatore per il censimento permanente della popolazione 2018/2019/2020. Il territorio in cui si svolgerà la rilevazione è quella del Comune di Foligno. Le domande di ammissione alla selezione devono pervenire entro le 12 del 25 giugno 2018 secondo le seguenti modalità: utilizzo di posta elettronica certificata (Pec) comune.foligno@postacert.umbria.it oppure consegna a mano all’ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Foligno, Piazza della Repubblica 8-9 – Foligno. I dettagli dell’avviso sono presenti sul sito web del Comune di Foligno www.comune.foligno.pg.it.