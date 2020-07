Aeroporto dell'Umbria, l'annuncio di Ryanair: nuovo volo Perugia-Palermo

Nuovo volo Perugia-Palermo. Ad annunciarlo, con una nota ufficiale, è la compagnia Ryanair. La rotta, con due voli a settimana a partire dal 27 ottobre, è inserita nel programma per l’inverno 2020.

Ryanair, spiega ancora la nota, ha lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da 26,99 euro a tratta, valida per prenotazioni entro la mezzanotte di lunedì (13 luglio), solo sul sito di Ryanair.

"Il collegamento con la Sicilia occidentale - sottolinea Umberto Solimeno, direttore Generale dell’aeroporto di Perugia - era uno dei nostri principali obiettivi che in meno di due anni siamo riusciti a ripristinare grazie alla linea diretta tra l’Umbria e Palermo. Sono particolarmente orgoglio e fiero di questo annuncio che dimostra ancora una volta la potenzialità del nostro territorio. Il collegamento Perugia Palermo si presta bene sia per soddisfare l’utenza business che quella turistica. Un ringraziamento particolare a Ryanair che continua costantemente ad investire sul nostro aeroporto regionale. Con il Perugia Palermo il numero delle delle destinazioni servite solo da Ryanair da e per il nostro aeroporto sale a cinque. Un altro traguardo importante".