La città che cambia - Parte la nuova raccolta del vetro a Perugia: ecco come funzionano le campane "speciali"

Una nuova raccolta del vetro in apposite campane stradali (verdi) arriva a Perugia. I primi 75 contenitori sono già stati installati in particolare nei quartieri di Elce, Monteluce, Sant’Erminio, Via dei Filosofi, Fontivegge, Case Bruciate, Via della Pallotta.

Si tratta di una raccolte monomateriale, in quanto potranno essere conferiti nelle campane verdi solo vetro e non cristallo, ceramica, pirex o porcellana. La raccolta del vetro monomateriale è una delle novità della città compatta che prevede non più la raccolta insieme alla plastica e metalli ma il conferimento del rifiuto separato nelle campane stradali. I cittadini dovranno utilizzare le campane, senza vincoli di giorno, orario e di esposizione, gettando i contenitori in vetro sfusi e privi del contenuto.

Raccolta dei rifiuti porta a porta estesa a Perugia

“Le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in vetro – spiega il CoReVe, Consorzio Recupero Vetro - vanno individuate in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio ma anche nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. Ciascun sistema di raccolta porta con sé una propria e peculiare quantità di impurità e di scarti. ll livello qualitativo medio del vetro raccolto peggiora al crescere delle variazioni apportate al modello ottimale (raccolta monomateriale mediante campane stradali); cioè, le impurità aumentano passando dalla raccolta monomateriale al conferimento congiunto di due o più materiali e, ancora, passando dalla campana al cassonetto domiciliare utilizzato nella raccolta “porta a porta”.