Nuovo PalaBarton da 5mila posti, la Sir Safety consegna il progetto in Comune

Recapitato a Palazzo dei Priori. La Sir Safety Conad Perugia ha consegnato al Comune di Perugia il progetto di ampliamento e riqualificazione del Pala Barton.

Per mano del direttore generale Benedetto Rizzuto e del direttore sportivo Stefano Recine, la società del presidente Gino Sirci ha dunque donato il progetto al Comune di Perugia affinchè possa essere messo in atto tutto l’iter burocratico necessario per dare il via ai lavori. L'obiettivo è quello di arrivare a quota cinquemila posti. Mille in più della capienza attuale.

"Il progetto - spiega una nota della Sir - , che prevede l’ampliamento della capienza del Pala Barton fino a cinquemila posti a sedere oltre alla riqualificazione dell’impianto con aumento delle uscite di sicurezza, delle vie di fuga e dell’impianto di videosorveglianza interno ed esterno, è stato realizzato dalla Rpa degli ingegneri Marco Rasimelli e Dino Bonadies e dell'architetto Maurizio Cirimbilli".



Ora si apre la questione tempistica: "La Sir Safety Conad Perugia, come detto dallo stesso presidente Sirci, si augura vivamente che la volontà comune di migliorare il palasport e di aumentarne la capienza porti ad una velocizzazione dell’iter necessario per poter cominciare quanto prima i lavori al palazzetto". Anche perché Sirci ha detto di essere pronto "a fare qualcosa" se a dicembre non partiranno i lavori. "Prisco e Romizi sanno già cosa farò".