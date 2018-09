Nuovo PalaBarton, ecco il progetto per 1000 posti in più. Sirci: "Ho parlato con Romizi, credo negli amministratori"

Si fida del Comune di Perugia, ma è comunque pronto a "fare qualcosa" di non meglio specificato - ma comunque clamoroso - se a dicembre non vede partire i lavori per il nuovo PalaBarton. "Romizi e Prisco già sanno cosa farò se a fine dicembre non si inizierà". Parola di Gino Sirci, patron della Sir Safety, nel giorno della presentazione del progetto per i mille posti in più al Palazzetto dello Sport di Perugia, casa dei Block Devils. “Ci sono tante aziende che tengono alta l’economia umbra - ha ha spiegato - e che sono pronte a sostenere con una parte dei loro proventi un team vincente che è quello della pallavolo maschile." Poi la frecciatina: "Durate l’estate poi c’è stata una società come la Rpa che non ha fatto le ferie, ma ha lavorato per ultimare il progetto esecutivo per ampliare il palasport e lo ha donato alla città gratuitamente". Per la rubrica, chi vuol capire, capisca.

ma a tempo: "Per poter far trionfare Perugia c’è bisogno di tutti, sarebbe un peccato che questa grande città non possa offrire uno spettacolo di alto livello in un palcoscenico altrettanto importante. Ho parlato col sindaco Romizi un mese fa, credo negli amministratori e credo che si possano disputare i prossimi playoff ad aprile in un impianto adeguato".di ospitare le finali di coppa Italia, di ospitare la nazionale o di ospitare una qualsiasi altra manifestazione di alto livello, in questa maniera si dimostrerebbe che la città riesce ad essere importante. Spero che gli amministratori locali non perdano l’occasione per fare in tempi rapidi i lavori che servono per apportare alla struttura le migliorie che servono. La volontà politica c’è, ora la necessità è di trovare le risorse finanziare ma è stato garantito che saranno trovate in cooperazione tra Regione Umbria e Comune di Perugia”.

A presentare più dettagliatamente il progetto ci ha poi pensato l’architetto Maurizio Cirimbilli: “Quello che illustriamo è un adeguamento delle gradinate e della sicurezza ed un aumento dei posti a sedere fino a cinquemila. Con il superamento dei quattromila posti si è reso necessario l’aumento delle uscite di sicurezza, mentre per realizzare gli spicchi delle gradinate abbiamo previsto anche delle vie di fuga in più per eventuali situazioni di pericolo. Il tema è stato delicato perché gli spazi a terra esistenti dovevano essere salvaguardati ma ci siamo riusciti. È previsto un impianto di videosorveglianza che potrà controllare l’interno ed anche le aree all’esterno come i parcheggi".



E poi la stima sui lavori: "La cantierizzazione sarà importante perché dovrà impattare il meno possibile con le attività per consentire di portare avanti sia quella sportiva che quella lavorativa. Le opere potrebbero essere svolte in tempi molto brevi e senza implicare problemi. Per dare un’idea l’intero progetto potrebbe essere completato nell’arco di 120 giorni. Il costo complessivo dell’opera è di circa 1.200.000 euro, stima elaborata tenendo conto del preziario regionale”.