Siete amanti del gelato? Arriva un nuovo gusto unico al mondo: il debutto anche a Perugia

Per i maniaci del gelato sta arrivando anche a Perugia un nuovo gusto forgiato dalla “Compagnia Gelatieri – Narratori di Gelato” che dedica all’Università di Milano-Bicocca per una ricorrenza speciale: il suo ventesimo compleanno. A Perugia sarà possibile degustarlo in una delle gelaterie più buone del centro italia: la Gambrinus di via Bonazzi. Ma che gusto è? Si chiama Bicocca - come l'università -. E che sapore ha? Un dolce mix di amarena e timo. L’innovativo gusto, ispirato alle più recenti tendenze in fatto di gelato artigianale, che lo vogliono arricchito di aromi e profumi intensi.