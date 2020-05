Nuovo asfalto per le strade di Perugia, Magione, Torgiano, Corciano e Bastia Umbra

Dall’inizio dell’anno la Provincia di Perugia, area Gestione Viabilità, ha eseguito una serie di interventi che si sono snodati lungo le strade provinciali del Comprensorio di Perugia ed altri stanno per iniziare.

“I lavori – spiegano il presidente Luciano Bacchetta e la consigliera provinciale delegata alla Viabilità Erika Borghesi - hanno riguardato prevalentemente la straordinaria manutenzione consistente nel consolidamento e adeguamento dei tratti di pavimentazione che presentavano cedimenti, ammaloramenti e dissesti per un importo di circa 400 mila euro. Nei tratti interessati è stata inoltre eseguita, come di consueto, la segnaletica orizzontale”.

Ecco la mappa dei lavori. Nel Comune di Perugia: S.P. 170-1 di Maestrello (Località S.Marco), S.P. 171-1 Colle del Cardinale, S.P. 174-2 di Ponte Felcino, S.P. 175-1 di Bosco, S.P. 246-1 e 2 di Piccione, S.P. 247-5 di Sant'Egidio, S.P. 252 di Fratticciola Selvatica (centro abitato), S.P. 321 di Pilonico Materno (Bagnaia). Nel Comune di Magione: S.P. 317 di Agello e SP 900 di Loti, nuova pavimentazione a Borgo Giglione. Nel Comune di Corciano: S.P. 167 della Trinità, S.P. 172-2 e 3 di Corciano. Nel Comune di Torgiano: S.P. 401-2 di Ponte San Giovanni e S.P. 403-1 di Bevagna: Nuova pavimentazione

Nei prossimi giorni, annuncia la Provincia, partiranno anche i lavori sulle Strade Regionali per un importo di circa 280 mila euro. Ecco la mappa dei lavori. Nel Comune di Perugia lungo via Pievaiola (Nuova pavimentazione in Località Capanne), SR 318 di Valfabbrica (Nuova pavimentazione nel tratto Ponte valleceppi – Civitella D' Arna), SR 317 Marscianese (Nuova pavimentazione in Località San Fortunato della Collina), SR298 Eugubina (Nuova pavimentazione in località Belvedere).

Nel Comune di Bastia Umbra interventi lungo la SR 147 di Assisi (Nuova pavimentazione in Località Ospedalicchio).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Inoltre – spiegano i Bacchetta e Borghesi - , l' Amministrazione Provinciale, con risorse proprie dell' Ente, ha finanziato altri interventi che riguarderanno nuove pavimentazioni per un importo di 160.000 euro”. Ecco la mappa: SP 175-2 di Bosco (Nuova pavimentazione in località Casa Del Diavolo), SP 315 di Mugnano (Nuova pavimentazione in Località Mugnano), SP 401-1 di Ponte San Giovanni (Nuova pavimentazione in Località Miralduolo). “I lavori - concludono i due amministratori - partiranno nel prossimo mese di giugno e saranno completati con il rifacimento della segnaletica orizzontale”.