Nuove aperture a Perugia, in centro storico arriva Gastronomia Urbana

Nuove aperture in centro storico a Perugia. Simone Ragni, noto e apprezzato ristoratore della città, apre Gastronomia Urbana in via della Luna (l’apertura è prevista per i primi di giugno), ma con i tavoli all'aperto affacciati su corso Vannucci. Due i menù pensati, uno per chi mangia al ristorante e uno per l'asporto e il delivery. Fra le innovazioni anche un menù che, grazie a un QR code posizionato sul tavolo, si potrà sfogliare direttamente sul proprio smartphone evitando il passaggio di mano in mano del menù cartaceo.

Imprinting in stile tapas bar di qualità, attraverso una scelta che spazia fra piatti ispirati al territorio, piatti di terra e di mare, hamburger, prodotti ittici, salumi e affettati, formaggi e gelati artigianali. O l'intrigante idea del Cestino Urbano, che all'interno prevede bottiglia di vino, norcineria, verdure sott'olio e formaggi freschi.