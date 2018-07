Via della Luna si arricchisce della “Regina di cuori”, nuovo locale per raffinati gourmet. Una strada dal nome suggestivo, dove ha vissuto anche il poeta perugino Sandro Penna, lirico cantore dei fanciulli. Per restare in tema d’arte, in fondo, prima del rabbocco nella Cupa, c’è lo studio dello scultore perugino Paolo Pasticci.

In questo vicolo (un tempo) scuro, adesso illuminato da potenti riflettori, tenne bottega il principe dei tonsori, Alberto Bottini. Ora in quei vani splendidi, marcati da volte in accoltellato di mattoni e pietre a vista, si è trasferito l’esercizio ristorazione “Regina” da via dei Priori. Simone Ragni, il titolare, è figlio d’arte e si avvale della collaborazione, discreta e competente, di un manipolo di cuochi e specialisti.

Oltre al locale, “Regina di cuori” dispone di uno spazio lungo corso Vannucci, frequentatissimo da una clientela nazionale e straniera. Si tratta di un target di fascia medio-alta, con esigenze di qualità. Tanto per tenere fede alla vocazione artistica della via, il titolare ha appeso alle pareti delle tele bellissime e dagli accesi cromatismi dell’amico pittore Mauro Tippolotti.