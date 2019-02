Nuove aperture in centro storico: in corso Bersaglieri c'è il ristorante Momiti

Apre alla Pesa, completamente rinnovato, Momiti, il ristorante sino-giapponese. C’era una volta la rosticceria Fedeli (i fratelli Pietro e Vittorio, con le rispettive consorti), venne poi La Lumera e infine i Cinesi. Ma adesso quei locali hanno assunto una configurazione originale e strepitosa. L’ingresso fa convivere archi e illuminazione moderna col muro in pietra a vista. La zona ristorante ha mantenuto la configurazione di sempre.

Il nuovo dispensatore di ghiottonerie orientali si chiama “Momiti” che in lingua giapponese sta per “foglia” di un essenza assai diffusa a Kyoto: una specie di acero. I gestori sono un gruppo di soci lavoratori, giovani, cortesi, pulitissimi. D’altronde, i nuovi locali profumano di pittura murale e si offrono in tutto il lindore immaginabile. Le trabeazioni e i vergoletti sono stati conservati, per non togliere alla struttura quella patina di antico. Cucine e bagni, completamente rinnovati, forniscono un’impressione decisamente positiva.

Ampia la varietà di preparazioni, dal pesce alla carne, dai primi ai budini. Una giovane, dall’italianissimo nome di Camelia, ci accompagna a visitare quel vero gioiello che è diventato il locale, diviso secondo criteri moderni e razionali.