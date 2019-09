Panelle, arancini e altre specialità siciliane sbarcano in centro: nuova apertura a Perugia

Panelle, arancini, sfincioni e altre prelibatezze della tradizione siciliana stanno per sbarcare a Perugia. L’inaugurazione di “Dal Picciotto”, ristorante e pasticceria siciliana, si terrà il 7 settembre in Corso Bersaglieri 37.

Il locale scelto per proporre ai clienti il meglio della cucina della splendida isola, è l’Ex bottega San Giovanni; un ristorante con cucina a vista dove verranno preparati sul momento gustosi piatti e cibi della tradizione street food.

Il titolare Davide Rizzo ha deciso di investire in questo angolo di centro storico per aprire la sua attività: “Borgo S.Antonio è una zona frequentata da molti studenti; l’apertura di questa nuova attività servirà per incrementare lo slancio e la vitalità di questa bellissima via”.