Nuova serie tv in Umbria? Cercano comparse per "Franciscus"

Dopo Luisa Spagnoli e Il Nome della Rosa una serie tv girata in Umbria? C'è un indizio: un messaggio su Whatapp arrivato a chi si era iscritto al database. L'agenzia che si è occupata del reclutamento per la fiction su Luisa Spagnoli sta contattando "gli iscritti del database per un film che verrà girato nei mesi Marzo/Aprile nella zona di Perugia", si legge nel testo del messaggio dell'agenzia New Extras. C'è un form da compilare per le selezioni. E sopra compeggia il nome, forse provvisorio, della serie: "Franciscus".