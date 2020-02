INVIATO CITTADINO Nuova scuola ai Rimbocchi, avanti tutta

Quella scuola al campo di calcio dei Rimbocchi si farà. Anzi, l’operazione è in atto, dato che sono già partite le prospezioni geologiche. Lo documenta inconfutabilmente questo servizio, con foto allegate. È solo questione di tempi, ma l’iter è avviato.

Abbiamo visto al lavoro, ed effigiato, una coppia di geologi impegnati in operazioni di carotaggio per verificare lo stato dell’arte sul piano stratigrafico. Si tratta della GTA (Indagini geotecniche e ambientali) di San Mariano, una ditta ad alta specializzazione.

Con un mezzo ad hoc, hanno già riempito le valigette di campioni che dovranno essere sottoposti ad accurate analisi, atte a predisporre una relazione, vòlta a garantire l’idoneità del sito.

L’atto è dovuto per almeno due motivi. Il primo risiede nel fatto che in questo luogo – come ben sanno gli storici della città – scorreva a cielo aperto il fosso di San Galigano, poi incanalato. Il terreno fu spianato con centinaia di camion di detriti e terreno di riporto. Tanto che i pioppi del parco furono “annegati” nel terreno per quasi tutto il fusto, facendone temere la morte. Sono invece tutti in ottima salute. E il terreno è perfettamente consolidato.

La seconda motivazione risiede nel fatto che occorre ottemperare a una disposizione di legge la quale prevede la relazione geologica, prima di poter procedere a qualsiasi costruzione.

Sembra che il sito goda di buona salute. Le prospezioni, e relativi prelievi, vengono compiute in tre diversi punti di quello che fu il campo di calcio, ormai in stato di completo abbandono. L’Inviato Cittadino è affondato con tutte le scarpe nella melma per raggiungere i due operatori e chiedere loro informazioni.

Le prime impressioni confermano che sarà possibile costruire il nuovo edificio scolastico su palificazioni in cemento armato. Il terreno ha le tipiche caratteristiche del mandorlato o tassello perugino, ossia di un conglomerato di ghiaia e sabbia fortemente addensati (ci suggerisce l’amico geologo Luca Cimaroli). Elementi sui quali è stata edificata l’intera città. Che sta in piedi per saecula saeculorum.

Pare che il nuovo Istituto dovrebbe avere dimensioni superiori all’attuale scuola Carducci, fresca d’inaugurazione.

Occorreranno – si dice – un paio d’anni per vedere l’opera completata. Essa costituirà una valida alternativa a diverse scuole che non hanno più sufficienti requisiti di efficienza e sicurezza.