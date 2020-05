Riparte il primo ristorante inclusivo dell'Umbria: con "Numero Zero" cibo a domicilio e d'asporto

D’asporto o con consegna a domicilio, riapre “Numero Zero”, il primo ristorante inclusivo dell’Umbria dove il 50% del personale di cucina e sala è costituito da ragazzi in carico ai Servizi psichiatrici territoriali. Ora, dopo la chiusura imposta per contenere l’emergenza sanitaria, lo staff di Numero Zero annuncia la ripresa delle attività. Da giovedì 7 maggio il progetto dell'Associazione RealMente APS, realizzato in collaborazione con la Fondazione La Città del Sole – Onlus, riparte con le consegne a domicilio e con l'asporto, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza. Un'apertura attesa per diversi motivi e che ha un sapore tutto speciale.

Tra gli obiettivi del progetto Numero Zero c'è quello di dare dignità anche attraverso il lavoro a chi il lavoro non lo trova mai. Questo contenitore rappresenta un laboratorio per la città di Perugia e si inserisce nelle azioni che mirano alla costruzione di progetti di vita personalizzati, con focus spinto sulle autonomie, di utenti psichiatrici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come spiega Raffaella Serra, presidente dell'Associazione RealMente: “Questo periodo di lockdown è stato difficile per tutti, ma per alcuni lo è stato ancor di più. Pensiamo alle ragazze e ai ragazzi con difficoltà psichiche che avevano intrapreso un percorso di inserimento lavorativo a forte valenza terapeutica che all'improvviso si è dovuto fermare, e a tutto quello che questa situazione ha rappresentato rispetto a una regressione delle loro autonomie e della loro consapevolezza; senza calcolare i problemi pratici che poi le famiglie si sono trovate ad affrontare. La riapertura, anche se per ora limitata ad asporto e consegna a domicilio, rappresenta per loro, per le loro famiglie e per tutto il personale coinvolto nel progetto un momento molto importante, un segnale di ripartenza per tutti, nessuno escluso. Siamo felici ed emozionati”.