Le bellezze dei nostri borghi per rilanciare il turismo: torna la Notte romantica in Umbria

Le bellezze dei nostri borghi come volano per il turismo, settore che ha pagato un prezzo molto alto dopo i mesi di emergenza sanitaria affrontata in tutto il Paese. Con le loro caratteristiche storico culturali, i borghi dell’Umbria si apprestano a tornare palcoscenici ideali per ospitare la Notte Romantica, un evento promosso a livello nazionale dal Club de "I Borghi più belli d'Italia" per celebrare la bellezza in tutte le sue forme e attrarre il turismo di prossimità, ma non solo.

E così, dopo la campagna lanciata sui social con lo slogan “La Bellezza in Sicurezza” - un invito alla riscoperta dell’Umbria più bella e nascosta – ora in dieci borghi della Regione il 27 giugno sarà la volta de La Notte Romantica. In attesa del programma definitivo, l’appuntamento ricalca le atmosfere suggestive delle scorse edizioni, oltre alla buona cucina proposta dai ristoranti aderenti all’iniziativa, performance musicali, suggestive proiezioni sulle facciate degli edifici e tante altre sorprese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I borghi umbri aderenti all’iniziativa sono: Montefalco, Allerona, Lugnano in Teverina, San Gemini, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Spello, Montone, Passignano sul Trasimeno, Trevi.