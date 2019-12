Dal sogno proibito al re dei social, notte da Oscar per gli avvocati di Aiga

Notte degli Oscar per gli avvocati perugini dell’Aiga (l’Associazione italian giovani avvocati). Una serata festeggiata all’Audi Zentrum di Perugia (Autocentri Giustozzi) con l’esibizione di Annalisa Baldi e Zeroincondotta.

E come ogni anno sono stati assegnati gli Oscar dell’avvocatura.

Francesco Gatti si è accaparrato la statuetta come miglior interprete Social.

Valentina Toraldo è stata premiata come “Sogno proibito”, non solo per le qualità estetiche.

Ilario Taddei è il vincitore dell’Oscar alla memoria di Andrea Castellini, compianto avvocato morto in un incidente stradale in Sud America, perché “sempre disponibile come l’indimenticabile Andrea”.

Stefania Macellari ha vinto l’Oscar “Smile” in quanto sempre sorridente.

Chiude l’Oscar “Fashion” per la sempre elegante e raffinata Federica Faramelli.

Oscar alla carriera ad Ermes Farinazzo per tanti anni presidente di Aiga e attualmente consigliere dell'Ordine degli avvocati.

Una festa molto partecipata per la cui organizzazione si è speso molto il Direttivo Aiga di Perugia, il presidente Alessandro Ciglioni e il consigliere nazionale Simone Marchetti.