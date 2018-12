Ezio Greggio spopola a Norcia: selfie e abbracci. L' anchor man: "Venite qui per le vostre vacanze". E ai nursini: "Insieme risorgeremo"

Un altro inverno difficile ha incominciato velocemente a scendere sulla Valnerina terremotata e dove la ricostruzione pesante si muove lentamente e a macchia di leopardo. Lo stesso sindaco Nicola Alemanno ha detto nei giorni scorsi che, forse è questo, il momento più difficile dal sisma del 2016. Lo spopolamento è in corso, di lavoro ce ne è sempre di meno e vivere in modelli prefabbricati non è facile. A portare un raggio di sole ci ha pensato il grandissimo Ezio Greggio, il celebre anchor man di Striscia la Notizia, che questa mattina è arrivato a Norcia per fare gli auguri di Buone Feste al Sindaco Nicola Alemanno e ai suoi concittadini, ai quali è legato dai tempi in cui registrò alcune puntate del programma di Canale 5 “Veline” e con cui è stato in stretto contatto soprattutto in questi due anni segnati dall'emergenza del sisma.

Accolto in Piazza San Benedetto da tanta gente Ezio Greggio accompagnato dal Sindaco, dall'Assessore ai Servizi Sociali e Culturali Giuseppina Perla e Lavori Pubblici, Giuliano Boccanera ha visitato il centro storico, i negozi delocalizzati di Viale della Stazione, la galleria commerciale, le aree SAE, soluzioni abitative d'emergenza. Accolto da applausi scroscianti si è poi recato al pallone presso statico dell’ istituto scolastico superiore R. Battaglia di Norcia ed ha incontrato gli alunni e la dirigente scolastica Rosella Tonti.

"Quando succedono cose brutte come il terremoto, sull’onda dell’emozione c’è grande attenzione ma poi il tempo passa e le cose non si sistemano velocemente soprattutto in città come queste che hanno una storia millenaria” ha detto Greggio. “Mi lega una bella amicizia con Nicola (Alemanno) e Striscia la Notizia da sempre è molto vicina a Norcia – continua - quindi ribadiamo con forza l’appello: ‘Venite a Norcia’!. Questa è una città bellissima anche se acciaccata grazie anche alla tenacia dei suoi abitanti che si sono rimboccati le maniche sin da subito”. Poi lancia un appello al buonsenso riguardo la riapertura del centro polivalente “dispiace che un luogo realizzato con contributi privati non possa essere utilizzato dalla comunità. Questo Paese ha bisogno di solidarietà e di buonsenso. L’Italia del cuore deve vincere su quella della burocrazia. Con l’impegnmo di tutti – conclude – sono sicura che Norcia potrà tornare a splendere come prima. Questo è l’augurio che dal profondo del cuore rivolgo a tutti i nursini”.

Nel corso della mattinata Greggio ha concesso con grande disponibilità centinaia di selfie e, seguito da una troupe del TG satirico di Canale 5, ha realizzato un servizio che andrà in onda tra Natale e Capodanno, presumibilmente nella puntata del 27 dicembre, per far sì che non si spengano i riflettori su Norcia e in generale sulle zone colpite dal sisma e quindi che la sfiducia nella gente possa prendere il sopravvento.

"Prima di essere un grande artista del mondo dello spettacolo è una grande persona” ha detto Alemanno “Lo scorso anno siamo stati suoi ospiti nella festa del ComItEs, comitato degli italiani all’estero, di Montecarlo e ha messo in moto una serie di inziative per aiutare la nostra comunità. Puntualmente – continua il primo cittadino - almeno una volta al mese, riceviamo la sua telefonata per sapere come stiamo. Fa bene al cuore sentire questa vicinanza. Un modo per aiutarci ora è quello di venirci a trovare – conclude – la presenza di Greggio oggi ‘amplificherà’ questo appello e sarà per la nostra comunità di grande aiuto”.