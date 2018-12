Striscia la Notizia in Umbria, Ezio Greggio e l'appello agli italiani: "Venite a Norcia, la città rinasce"

Un messaggio per tutta l'Italia: "Venite a Norcia, la città sta rinascendo". Ezio Greggio, il popolare conduttore tv, ha portato le telecamere di Striscia la Notizia nella città di San Benedetto. E, come dice parlando con il sindaco Nicola Alemanno, "c'è una buona notizia" dopo il terremoto del 2016. Anzi, meglio ce ne sono tante.

Dalla basilica di San Benedetto al centro polifunzionale, ecco il viaggio di Striscia a Norcia. E poi un appello al Ministro dell'Istruzione per la riapertura delle scuole.