Norcia, navette gratis per raggiungere il centro storico: al via il nuovo servizio, gli orari e i giorni

Un nuovo servizio per i cittadini di Norcia. Parte in via sperimentale un nuovo servizio navette gratuito dedicato in particolare ad anziani e disabili. Per dare possibilità di spostamento l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Norcia, in collaborazione con la Pro Loco di Norcia ha quindi organizzato un Servizio Navetta per collegare i villaggi delle Sae, soluzioni abitative di emergenza, ai punti di interesse della città.

Il servizio è gratuito ed è rivolto alle persone che hanno realmente bisogno (come anziani e disabili) impossibilitati a raggiungere il centro storico. Il servizio, in via sperimentale, prenderà il via martedì 3 luglio dalle 9 alle 13, con cadenza oraria, e si svolgerà inizialmente due giorni a settimana: martedì e giovedì.

La navetta fermerà in tutte le aree SAE di Norcia capoluogo, seguendo il senso di circolazione esterno a ciascuna area, Porta Romana, Porta Ascolana, all’inizio di Via Meggiana e dove sono delocalizzati gli studi dei professionisti.