Norcia tornerà a splendere: Brunello Cucinelli finanzia il restauro del Teatro Civico

Risorgere dal terremoto. La Fondazione Brunello e Federica Cucinelli e il Comune di Norcia restaureranno il Teatro Civico di Norcia. I lavori prenderanno il via nelle prossime settimane. La Fondazione si occuperà del recupero della struttura esterna, danneggiata dal terremoto del 2016, mentre il Comune di Norcia, prenderà in carico il rifacimento degli interni (impianti, arredamento…). “Norcia - ha detto Cucinelli - è da sempre nel mio cuore e nella mia anima; rappresenta per il mondo intero spiritualità, misticità e tolleranza. La nostra identità è forgiata sull’universalità del messaggio di San Benedetto. Crediamo che questo progetto a due Secoli, si inserisca perfettamente nel nobile fine della Fondazione che è quello di abbellire l’umanità. Siamo grati alla cittadinanza, all’amministrazione tutta e al Sindaco Alemanno per averci coinvolto, crediamo che l’inizio di questi lavori sia un segno importante di rinascita culturale, morale, civile, umana ed economica della comunità di Norcia”. Per il sindaco di Norcia Nicola Alemanno “il recupero del Teatro Civico, rappresenta un punto di partenza, dopo la desolazione che ci ha lasciato il grande terremoto. Siamo grati a Brunello Cucinelli e alla sua famiglia per aver fin da subito abbracciato questo progetto e per esserci sempre stati vicini in questi anni particolarmente difficili per la nostra comunità”.



Il progetto, è stato spiegato, nasce sotto l’egida del “Patto di Collaborazione con il Cittadino” che è lo strumento con cui il comune ed i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa. Con l’occasione si è fatto il punto sulle date di inizio dei lavori di recupero della Torre Civica, che verrà restaurata con il contributo dei collaboratori della Brunello Cucinelli Spa e di alcuni amici di Brunello Cucinelli, da tutto il mondo.