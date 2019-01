Le monache benedettine tornano a Norcia, un container sarà il loro monastero

Il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, consegnerà domani alle 15, nelle mani di suor Caterina Corona, le chiavi del container che ospiterà la comunità monastica delle Benedettine.

Attualmente le monache nursine sono ospitate presso le consorelle di Trevi e faranno il loro ritorno effettivo a Norcia domenica 10 febbraio, in occasione delle festività di Santa Scolastica, sorella gemella di San Benedetto. Il modulo è stato posizionato all'interno del cortile della struttura conventuale, sempre di prorietà delle religiose, prossimo al monastero danneggiato dal sisma.

Quello di domenica 20 gennaio sarà, sottolineano dal Comune, "comunque un momento importante, un ulteriore tassello del ritorno alla normalità per la comunità nursina, così come è stato lo scorso 17 gennaio in occasione delle festa di Sant'Antonio Abate, cui è intitolato il monastero, che si è svolta proprio nel piazzale antistante la chiesa come tradizione vuole".