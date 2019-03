Risorgere dopo il terremoto, a Norcia rinasce il caseificio di Alessia Brandimarte: come aiutarla

Risorgere dopo il terremoto. A Norcia la piccola azienda agricola casearia di Alessia Brandimarte potrà usufruire di una nuova mungitrice mobile per le sue pecore allevate al naturale: è questo l’obiettivo della campagna di crowdfunding Alleva la Speranza, lanciata da Legambiente ed Enel a sostegno di allevatori del centro Italia colpiti dal sisma del 2016.

Con “Alleva la Speranza” Legambiente ed Enel, spiega la nota, "promuovono una grande campagna di raccolta fondi dedicata alle imprese di allevamento dei territori colpiti dal sisma, spesso soggetti piccoli a conduzione familiare che fanno produzioni di altissima qualità e che sono stati gravemente danneggiati dal sisma". Alessia Brandimarte rientra in queste realtà: è una giovane imprenditrice agricola che dopo il sisma è riuscita a ricostruire il caseificio e che adesso sta progettando di ricostruire la stalla tunnel per le pecore, che le consentono di fare formaggi eccellenti, e di acquistare una mungitrice mobile.

La campagna di crowdfunding dà la possibilità di sostenere Alessia Brandimarte nei suoi progetti attraverso la piattaforma PlanBee. Al momento sono stati raccolti 7.621 euro su 17.200 euro. Per effettuare donazioni c’è tempo fino al 15 aprile. Alla cifra che verrà raccolta si aggiungeranno le donazioni che arriveranno dalle iniziative territoriali di Legambiente e quelle diEnel, al fianco di Legambiente in questa importante campagna affinché i progetti di giovani imprenditrici e imprenditori agricoli possano diventare realtà. “Alleva la speranza” durerà ancora due anni e coinvolgerà venti tra allevatori e allevatrici nel centro Italia del post terremoto.

“Le donne e gli uomini che sosteniamo con Alleva la speranza – ha detto Enrico Fontana per Legambiente – ce la stanno mettendo tutta. Anche Alessia, giovane allevatrice umbra, con la sua passione, la sua competenza e il suo impegno quotidiano ha lanciato questa raccolta fondi per continuare a far vivere la sua attività, garantire produzioni di altissima qualità e proseguire anche nella sua opera di custode di un territorio meraviglioso, duramente colpito dalle ferite inferte dal sisma.”