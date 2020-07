Nomine & Poltrone - Rinnovato il direttivo della Pro loco di Norcia: Giuseppe Fares nuovo presidente

La Pro loco di Norcia, che raccoglie 250 iscritti, ha rinnovato gli organi direttivi. Il nuovo presidente è Giuseppe Fares che sarà affiancato da Baldini Riccardo, Boccolini Gabriele, D’Abbraccio Cristina, Della Mora Franca, Filippi Fabio e Marini Paola.

“Un particolare ringraziamento – ha detto il neo-presidente Giuseppe Fares – al presidente uscente Domenico Rossi che in questi anni ha svolto con continuità e costanza il proprio ruolo. In ogni caso, da oggi, con il nuovo Direttivo, ma soprattutto con tutti i soci si dovrà creare un vero e proprio lavoro d’equipe per dimenticare il passato e guardare al futuro promuovendo il territorio di Norcia e delle sue frazioni, le bellezze culturali e paesaggistiche che custodisce, per migliorare la vita dei cittadini e garantire un soggiorno confortevole a tutti i turisti che visiteranno questi luoghi. Siamo tutti volontari e ci muoviamo spinti da una sola cosa: l’amore incondizionato per questa terra, unito alla consapevolezza di quanto sia affascinante e ricca di risorse”.

Uno dei primi impegni che la Pro Loco dovrà affrontare è l’organizzazione di “Norcia Estate 2020”.