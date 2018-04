Nomine & Poltrone, l'imprenditore umbro Petrini nominato nella giunta nazionale della Federazione Moda Italia

Un umbro entro di diritto nella prestigiosa Giunta nazionale di Federazione Moda Italia. Il traguardo è stato raggiunto da Carlo Petrini, imprenditore spoletino presidente del Settore Moda Confcommercio Umbria. Un risultato doppiamente importante: sia dal punto di vista personale che come rappresentante degli imprenditori di una piccola regione come l’Umbria.

“E’ una grande soddisfazione – commenta infatti Carlo Petrini – ma anche una grande responsabilità, soprattutto in un momento molto difficile per i consumi nel nostro settore: un settore che soffre ancora, dove la ripresa non si fa tanto sentire. Abbiamo perso con percentuali a due cifre – sottolinea Petrini – e stiamo recuperando con percentuali da prefisso telefonico: 0,2 - 0,3%. Dobbiamo per questo lavorare molto sulla formazione e sull’innovazione, altrimenti chi ha resistito finora non riuscirà ad andare avanti. Il digitale dovrà necessariamente entrare nel negozio fisico. Questo non significa che tutti devono fare e-commerce, ma significa che una integrazione tra digitale e negozio fisico ci deve comunque essere. Il nostro compito è di accompagnare al meglio le aziende con formazione specialistica per l’innovazione, la digitalizzazione e le reti d'impresa. Ma anche di continuare la lotta alla contraffazione, che vede spazi di conquista anche sul web. In un Paese che vede le nostre imprese tartassate, non è tollerabile trovare su marketplace dei più importanti social network annunci di prodotti taroccati e venduti abusivamente in più taglie e colori".

Federazione Moda Italia è la più importante Federazione di Settore Moda, dettaglio e ingrosso abbigliamento, calzature, pelletterie, accessori, articoli sportivi, tessile-arredamento, in cui operano oltre 72.000 addetti – costituita nel 1949 – che associa oltre 30.000 aziende iscritte nelle rispettive Associazioni provinciali del sistema Confcommercio.