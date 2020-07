Nomine & Poltrone - Marcello Serafini nuovo amministratore unico del 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria

L’assemblea del 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria ha nominato il nuovo amministratore unico nella persona di Marcello Serafini, che succede a Massimiliano Brilli.

All'assemblea ha partecipato anche l’assessore Morroni, il quale ha ringraziato a nome della giunta regionale l’amministratore uscente Brilli per l’attività svolta e la qualità dell’impegno, augurando un proficuo lavoro al nuovo amministratore.

Il 3A–PTA opera da oltre venti anni per garantire il miglioramento e il mantenimento della qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari e si caratterizza per la sua alta specializzazione e per la possibilità di erogare un’ampia gamma di servizi, direttamente o mediante le altre società operative.

Marcello Serafini, nato nel 1964, è laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli studi di Firenze “Cesare Alfieri”; ha acquisito esperienze lavorando, tra l’altro, per il Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria come consulente capo progetto; Erg, come consulente, socio ed amministratore; per la Santucci & Partners, come consulente senior – amministratore. È stato inoltre consigliere presso la Camera di Commercio di Perugia, Promocamera e Confindustria Umbria.