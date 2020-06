Nomine & Poltrone - Il capogruppo in Comune Riccardo Mencaglia tra i probiviri dei giovani farmacisti

Il farmacista Riccardo Mencaglia, nonché consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d'Italia a Perugia, è stato nominato componente del collegio dei provibiri della Federazione nazionale giovani farmacisti.

“La figura di Riccardo Mencaglia in rappresentanza della categoria dei giovani farmacisti umbri all’interno del direttivo nazionale - si legge in una nota dei consiglieri di Fratelli d’Italia del Comune di Perugia - costituisce un importante punto di riferimento per l’intero settore farmaceutico della nostra regione ed un meritato riconoscimento per la serietà e l’impegno quotidianamente profusi nella sua professione”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un riconoscimento accolto con “profondo orgoglio per tutta la città di Perugia” dopo un periodo di emergenza sanitaria che ha visto impegnata anche la rete delle farmacie nella difficile lotta al Coronavirus.