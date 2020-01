Nomine & Poltrone - Vincenzo Filice entra nella segreteria nazionale della Federdistat dei Vigili del fuoco Cisal

Nuove sfide attendono il segretario generale della Cisal Umbria, Vincenzo Filice, che nei giorni scorsi è stato eletto nella segreteria nazionale della Federdistat dei vigili del fuoco Cisal.

A fare gli auguri al nuovo direttivo anche la segreteria della Cisal Umbria che ha auspicato: “Il prosieguo della collaborazione all’insegna dell’autonomia che da sempre contraddistingue la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori”.

Dal canto suo, il neo eletto Filice ha sottolineato: “Metterò a disposizione le mie competenze e capacità con umiltà e passione affinché la federazione continui a crescere e possa avere maggiore rappresentanza e rappresentatività in tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di dare un rinnovato impulso alle nostre battaglie sindacali che puntano all’emanazione di un testo normativo che preveda l’equiparazione dei vigili del fuoco agli altri corpi dello Stato, all’apertura del rinnovo contrattuale 2019-2021 con congrue e specifiche risorse economiche, ad un nuovo progetto di riordino organizzativo che veda il corpo dei vigili del fuoco al centro del soccorso, ad una progressione interna fino al 50% che interessi il personale operativo ed amministrativo diplomato e laureato in base anche al turn-over, ad una copertura assicurativa Inail e ad un’accelerazione sul rinnovo parco automezzi”.

A margine della seduta, infine, è stata ufficializzata, in collaborazione con l’amministratore delegato Cisal servizi e consulenze srl, Francesco Greco, l’attivazione di una polizza per la responsabilità civile patrimoniale e colpa grave dedicata al personale operativo e amministrativo, gratuita per tutti gli iscritti.