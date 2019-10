Nomine e Poltrone - Rinnovato il direttivo della Camera civile di Perugia, Fabiana Silvestri eletta alla presidenza

La Camera Civile di Perugia ha rinnovato il consiglio direttivo e il collegio dei probiviri.

Sono risultati eletti membri del consiglio direttivo gli avvocati Fabiana Silvestri, Paolo Palumbo, Eleonora Costa, Marco Geremia, Claudia Marini, Virginia Marchesini e Giacomo Mancini.

Il consiglio direttivo al proprio interno ha eletto presidente l’avvocato Fabiana Silvestri, vicepresidente l’avvocato Paolo Palumbo, segretario l’avvocato Eleonora Costa e tesoriere l’avvocato Marco Geremia.

Sono risultati eletti nel collegio dei probiviri gli avvocati Roberto Mastalia, Emanuele Massuoli e Vincenzo Arenella.

L'avvocato Roberto Mastalia è stato eletto presidente del collegio dei probiviri all’unanimità.

Il neoeletto presidente l'avvocato Fabiana Silvestri ha colto l’occasione per ringraziare tutti i soci per la fiducia accordata e promette di impegnarsi al meglio per il raggiungimento degli scopi dell’associazione.

Un sentito ringraziamento è andato al presidente del consiglio direttivo uscente della Camera Civile di Perugia l'avvocato Roberto Mastalia per l’impegno profuso durante il suo mandato.