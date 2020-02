Nomine & Poltrone - Cambio della guardia alla Camera minorile di Perugia, Paola Pasinato nuovo presidente

La Camera minorile di Perugia ha rinnovato il proprio consiglio direttivo eleggendo Paola Pasinato nuovo presidente per il prossimo triennio, Cesare Carini è il vice presidente, Giulia Canalicchio la segretaria, Francesco Ruben Crivella il tesoriere e Claudia Ruzziconi, Alessandra Marcacci e Chiara Coletti le consigliere.

"Un ringraziamento alla fondatrice nonché presidente uscente, Giuliana Astarita, e al precedente consiglio direttivo. La nuova presidente, nell'augurare un buon lavoro al nuovo direttivo e a tutti i soci, ringrazia la Collega Astarita per il notevole lavoro svolto per l'associazione e raccoglie con entusiasmo l'importante eredità lasciatale".