Il Nome della Rosa, tutto esaurito alla Sala dei Notari: Perugia in tv in quasi tutto il mondo

Tutto esaurito alla Sala dei Notari per l'anteprima de Il Nome della Rosa, "una grande produzione italiana che porterà nei 136 paesi che l'hanno già acquistata, storia ed immagine del nostro Paese e della nostra piazza IV Novembre". Parola del vice sindaco di Perugia Urbano Barelli, che ieri sera ha aperto la proiezione in anteprima della fiction Rai nel cuore di Perugia. E alla fine un lungo applauso finale per il capolavoro di Umberto Eco girato anche a Perugia e Bevagna.



La serata, però, è stata ancor più speciale. E' sempre il vicesindaco a raccontarlo: "Una serata dedicata a Leonardo Cenci, una delle comparse per la scena del rogo, alla presenza della sua famiglia alla quale ho consegnato un riconoscimento di Rai Fiction". E stasera si replica, sempre alle ore 20,30 alla Sala dei Notari, fino ad esaurimento posti.

"Siamo qui con un pizzico di orgoglio, perché c'è un pezzo di Perugia - ha detto il vicesindaco Barelli - circa 100 comparse tra cui il compianto Leonardo Cenci, al quale dedicheremo la serata e un riconoscimento alla sua famiglia. Perugia è stata la protagonista, con la sua piazza. Abbiamo deciso di proiettare l'anteprima alla Sala dei Notari perché è la più significativa della città. Tranne la nostra piazza, i luoghi della fiction sono stati ricostruiti. Piazza IV Novembre no, è la nostra. E adesso c'è un pezzo di Perugia che girerà per il mondo". E ancora: "Questa serata è dedicata a Leonardo Cenci. E abbiamo un piccolo omaggio della Rai per la famiglia Cenci". E un lungo e commosso applauso accompagna la consegna del regalo.