Il Nome della Rosa a Perugia, via alle riprese: c'è anche Leonardo Cenci tra le comparse

Il Nome della Rosa arriva a Perugia, con le riprese del rogo di Fra Dolcino in piazza IV Novembre. E tra le comparse della nuova fiction tv anche super Leo Cenci. L'annuncio arriva dalla pagina Facebook di Avanti Tutta Onlus: "Ciack si gira... il nostro Leo in questi giorni è impegnato nel set cinematografico della serie Tv "Il nome della rosa", tratta dal romanzo di successo di Umberto Eco. In questi giorni alcune scene della fiction, che andrà in onda per la Rai, saranno girate in Piazza IV Novembre e nella Rocca Paolina. Lo sceneggiato Rai sarà diviso in otto puntate e sarà diretto da Giacomo Battiato con un super cast: i nomi di punta saranno Rupert Everett e John Turturro, ma anche attori di successo, come Fabrizio Bentivoglio e James Cosmo (Il trono dI Spade). Nel team anche Roy Bava (primo aiuto regista) e il perugino Luca John Rosati, secondo aiuto regista e che proprio nella sua terra d'origine tornerà a girare".