NoiCittadini per l'ospedale di Perugia: in dono camici, mascherine chirurgiche e visiere protettive

"Non è stato semplice organizzare una raccolta fondi in questo momento emergenziale ma ce l’abbiamo fatta".

Il presidente dell’associazione #NoiCittadini, Filippo Fiume Fagioli e i due vice presidenti, Maria Gabriella Brunori ed Emanuele Romolini, si sono recati presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per donare mascherine, camici e visiere protettive. I due cartoni di materiale sanitario sono stati consegnati direttamente nelle mani del dottor Paolo Groff, primario del Pronto soccorso, e saranno a disposizione del personale sanitario che, ogni giorno, con il proprio lavoro, tutela la nostra salute con coraggio e altruismo.

“Questo è il tempo della responsabilità, ma anche della solidarietà. In questo momento drammatico ci siamo sentiti in dovere di chiamare i cittadini ad uno sforzo per sostenere la raccolta fondi e quindi il mondo sanitario”, sostiene il presidente dell'associazione NoiCittadini.

“Un gesto concreto in un momento dove bisogna pensare solamente ad agire per il bene della comunità di Perugia e dell’Umbria”.

L'associazione NoiCittadini non si ferma e non si tira indietro, non lo fa ora e non lo farà quando, passata l’emergenza Covid-19, sosterrà con ancora più forza una sanità pubblica, più efficiente e più vicina alle persone.

“Un grazie, quindi, va ai nostri associati che continuano la propria attività a favore dei più bisognosi, a tutti coloro che si sono resi immediatamente disponibili a donare per questa causa, a chi ci dà fiducia e sostiene ogni nostra attività. Grazie di cuore a tutto il sistema sanità umbro, dagli addetti alle pulizie agli amministrativi, dagli operatori socio sanitari ai medici, dagli infermieri ai tecnici, dagli operatori del 118 alle ostetriche, che oggi combattono contro un nemico comune per sostenere chi ha bisogno”.