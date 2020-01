Niente corrente a Perugia: ecco dove e quando

Niente corrente in alcune zone di Ponte San Giovanni il prossimo giovedì (16 gennaio). Come comunicato da E-distribuzione l'energia elettrica verrà interrotta dalle ore 9 alle ore 12:30 per effettuare lavori sugli impianti. La società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica comunica anche che "durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata", invitando pertanto gliutenti "a non commettere imprudenze" e "di non utilizzare gli ascensori".

LA MAPPA DELLE VIE - Via dell'Antica Vena da 3 a 9, da 11c a 11g, 15, da 19 a 21, da 27 a 31, 57; via dell'Uva da 7 a 13, 2, da 2-bis a 4, 10, 14, da 18a a 20; via dell'Antica Vena da 6 a 8, 12, 18, 22, 28; via dell'Antica vena sn; via Pitagora da 2 a 12; strada di Montevile sn; via delle Grotte sn; via delle Grotte 35.