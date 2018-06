"Nella luce, nel colore", grande mostra di Giuseppe Fioroni alla Cancelleria Apostolica Romana

“Nella luce, nel colore” è il nome della mostra del pittore perugino Giuseppe Fioroni. Inaugurazione sabato 9 giugno, ore 11:30, presso il palazzo della Cancelleria apostolica Vaticana: una sede che parla da sola, rivelando quanto il lavoro di questo straordinario artista venga apprezzato in un contesto nazionale e internazionale di pregio.

Quattro le tematiche attraversate in questa esposizione di opere su carta, su tela e in ceramica: Terre umbre, Cattedrali, Condizione umana e Temi religiosi. Religione e umanità – s’intende – dipanate non in semplice dimensione devozionale, ma in una prospettiva di persuasa esperienza spirituale ed esistenziale. Fioroni, instancabile indagatore di se stesso e dei connotati comuni alla condivisa condition humaine, dichiara: “Luce e colore sono inscindibili, dato che sono le mete di un percorso che perseguo da oltre mezzo secolo. L’esito di questa ricerca si riversa nella mia opera”.

La mostra verrà presentata dal noto critico Philippe Daverio, che già relazionò con affetto e competenza alla mostra fiorentina di Palazzo Riccardi.

Saranno presenti l’editore-curatore di mostra e catalogo Fabrizio Fabbri, la curatrice dei Musei Capitolini Marina Mattei e monsignor Jean-Marie Gervais presidente dell’Associazione “Tota Pulchra”. Associazione che si occupa di dar corpo a valori artistici e culturali con iniziative di qualità. La mostra resterà aperta fino al 23 giugno.