Un film tutto girato in Umbria, dopo Foligno ora si registra al Trasimeno: Magione super-star

Anche l’Oasi La valle di San Savino, Magione, tra i luoghi scelti dal regista Pierluigi Di Lallo per girare il suo ultimo film, "Nati 2 Volte", che vede protagonisti gli attori Fabio Troiano, Euridice Axen e Marco Palvetti, molto conosciuti al grande pubblico per ruoli chiave ricoperti in altre produzioni televisive e cinematografiche. Uno degli angoli più suggestivi dell’oasi naturalistica fa infatti da sfondo alle vicende che vedono due dei protagonisti, Fabio Troiano e Euridice Axen, conosciutisi tanti anni prima proprio lungo le rive del lago, rincontrarsi.

Flash back del loro passato riportano questa sponda del lago agli anni Ottanta quando giovanissimi, forse in una gita domenicale o chissà in quale altra situazione che si scoprirà solo all’uscita del film, si innamorano. Le riprese hanno interessato anche altri punti del Trasimeno nel territorio del comune di Magione, in particolare il tratto che dall’Oasi la valle arriva a Castel di Zocco e la spiaggia del Giramondo.

Quasi tutto il film, che narra una storia vera di cambio di sesso, sarà invece girato a Foligno dove verranno filmati alcuni degli episodi realmente vissuti dal protagonista. Oltre a Troiano, la Axen e Palvetti saranno nel cast personaggi come: Rosalinda Celentano, Vittoria Schisano, Francesco Pannofino, Ninì Salerno e Gabriele Cirilli.

"Ringrazio il regista e la produzione, la Time di Gianluca Pirazzoli – commenta l’assessore al turismo, Cristina Tufo – per aver scelto questa parte del lago per girare alcune scene del film. Dopo la fiction dedicata a Luisa Spagnoli le nostre rive tornano di nuovo protagoniste di un’altra importante produzione. Siamo convinti che questo luogo, così ricco di storie d’amore, e la sua bellezza possono offrire spazi adeguati per fare da sfondo a nuove produzioni".