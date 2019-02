Foto dell'anno, il National Geographic premia il magnifico scatto di un umbro

“Un’immagine che ispira tenerezza, ma al contempo sintetizza alla perfezione la grande resilienza che caratterizza gli animali, anche i più piccoli”.

Questa la motivazione del National Geographic che ha assegnato al ternano David Francescangeli il primo posto nella categoria “Mondo Animale” per la foto dell’anno 2018. “La foto vincente della nostra categoria principe – è spiegato nel sito web - non è stata realizzata nel corso di un viaggio in terre esotiche, ma letteralmente nel giardino di casa”.